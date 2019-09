Ministra Tereza Cristina reúne líderes do Brics em Bonito

A ministra Tereza Cristina e ministros da Agricultura dos países que compõem o Brics se reunirão nesta quarta e quinta-feira (25 e 26), em Bonito, para debater a sustentabilidade no setor.

O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul representa 40% da população mundial e 25% do PIB global.

De acordo com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), esta é a 9ª reunião dos Ministros da Agricultura do Brics e terá como tema a inovação tecnológica na agropecuária no contexto de aumento da população mundial e da demanda por alimentos.

Os ministros debaterão questões relacionadas à segurança alimentar e sustentabilidade ambiental em âmbito regional e global.

"A força deste agrupamento está pautada no progresso comum e sinérgico de nossos países. Nossas nações têm feito bom uso da complementariedade de suas economias, especialmente no setor agropecuário, em benefício de nossas sociedades", disse Tereza Cristina em post no Facebook.

O evento ocorre no Eco Sesi Observatório Socioambiental.