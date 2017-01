Interior Ministro da Defesa visita Centro de Comando do Sisfron em Dourados

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visita nesta quinta-feira (19), o Centro de Comando do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), que é operado na 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados. O Sisfron, que receberá este ano um investimento de R$ 450 milhões, reúne as Forças Armadas e órgãos de segurança pública federais e estaduais no combate aos crimes transfronteiriços.

De acordo com o Ministério da Defesa, Jungmann chega a Dourados às 15h e segue para o QG do Sisfron junto com os comandantes da Marinha, almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, além do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) do Ministério da Defesa, almirante Ademir Sobrinho.