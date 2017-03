Ministro diz que proposta da reforma trabalhista tem consenso

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou hoje (9) que a proposta da reforma trabalhista, ora em discussão na Câmara dos Deputados, tem consenso entre trabalhadores e empregadores. Ele se encontrou nesta quinta-feira com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), para tratar de projetos em tramitação na Casa.

Nogueira reforçou que o governo está focado na chamada “modernização da legislação trabalhista” e ressaltou que a proposta de reforma foi elaborada depois de ampla discussão com os setores interessados. “Nossa proposta tem consenso entre trabalhadores e empregadores. Então, preciso cumprir o compromisso que firmei de ficar focado na proposta que foi encaminhada [e está] ancorada em três eixos: consolidar direitos, segurança jurídica e criar oportunidades para todos.”

Segundo o ministro, no encontro com Eunício, foi discutida a regulamentação da profissão de detetive profissional. Nogueira negou que tenham falado sobre terceirização, tema de outro projeto que tem levantado discussões na Câmara e no Senado.

“A terceirização é uma pauta que está sendo conduzida pelo Congresso. Como a terceirização é tema de diversos projetos que tramitam no âmbito da casa, não temos pretensão de interferir naquilo que é de legitimidade e prerrogativa do Congresso”, afirmou Nogueira.