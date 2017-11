Programa Ministro do Desenvolvimento fala em reajuste de Bolsa Família para 2018 "Queremos aumentar alguma coisa acima da inflação, pode ser 0,5%, 1%, o que estiver dando em março ou abril", pontuou Osmar Terra

O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, afirmou na segunda-feira (13) que o governo pretende reajustar o valor do Bolsa Família no próximo ano. A previsão é de ganho real, que vai beneficiar mais de 124 mil famílias em Mato Grosso do Sul, segundo o dado mais recente sobre o número de bolsas pagos no Estado.

“No ano que vem, queremos aumentar alguma coisa acima da inflação, pode ser 0,5%, 1%, o que estiver dando em março ou abril. Ainda estamos definindo", disse à imprensa após participar do lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para a cidade do Rio de Janeiro, segundo divulgou a Agência Brasil.

De acordo com o ministro, o fato de a inflação estar mais baixa propicia o aumento do valor do benefício, concedido a 13,5 milhões de famílias, de acordo com o ministério.

Em Mato Grosso do Sul, no mês de de outubro, o programa Bolsa Família pagou R$ 21 milhões conforme os dados do Ministério do Desenvolvimento Social. O valor varia entre R$ 85 e R$ 170. No Estado, o valor médio pago é de R$ 170.