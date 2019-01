Compromisso Ministro do Meio Ambiente assume compromisso de viabilizar recuperação do Rio Taquari

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assumiu hoje (25.1) o compromisso de viabilizar a recuperação da Bacia do Rio Taquari utilizando parte dos R$ 6 bilhões que estão no caixa da União, relativos a dívidas de quem cometeu crimes ambientais.

“Queremos o projeto definitivo para recuperação de um dos maiores desastres ambientais do Brasil, que é o assoreamento do Taquari. Tenho certeza que teremos andamento produtivo de ações e parcerias”, enfatizou o governador Reinaldo Azambuja, após a reunião com o ministro, que teve a participação de Nabhan Garcia, secretário Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, e do secretário de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Gilson Machado Guimarães Neto.

A proposta é aproveitar os projetos já apresentados à pasta no ano passado para que o Ministério publique o edital do Programa de recuperação da bacia do Rio Taquari. O texto vai prever, entre outras coisas, linhas de crédito subsidiadas aos produtores afetados pela degradação ambiental, garantindo além da recuperação ambiental, a reparação social e a parte econômica.

A intenção é aproveitar R$ 6 bilhões relativos a dívidas com a União de quem cometeu crime ambiental. Parte desse valor pode ser usada no programa de recuperação do Taquari, uma vez que os devedores de multas ambientais vão poder compensar a dívida, obtendo um desconto de até 60% no valor devido.