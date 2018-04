BNDES Ministro do Planejamento aceita convite para assumir BNDES Governo ainda não definiu um substituto na pasta

Foto: © Reuters / Ueslei Marcelino

Oministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, aceitou o convite do presidente Michel Temer (31) para assumir o comando do BNDES. O martelo foi batido neste sábado (31).