Ministro do STJ determina investigação a diretor da JBS Francisco de Assis e advogada trocaram mensagens sobre suposto pagamento de propina a megistrado

Foto: Sergio Amaral/STJ//

O ministro do STJ Mauro Campbell resolveu agir contra duas figuras que foram flagradas negociando um suposto pagamento de propina para obter decisões do magistrado.Trata-se do diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis, e da advogada Renata Araújo, filha de uma desembargadora da Justiça Federal em Brasília.

Como VEJA revelou em setembro, o Ministério Público recebeu mensagens em que Renata garante a Assis ser capaz de comprar despachos no STJ, inclusive assinados por Campbell.

No mais assustador dos diálogos, a advogada afirma que o ministro exigia entre 500 000 reais e 1 milhões de reais para conceder decisões favoráveis ao grupo J&F.

O ministro enviou à Polícia Federal um pedido de investigação às menções feitas ao nome dele.