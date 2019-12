FAMOSOS Mion é homem casado que se envolveu com Deborah Secco, diz jornal O caso entre os dois teria acontecido em 2014 e durante 10 meses

Deborah Secco participou de um bate-papo no canal de Thais Fersoza no YouTube, onde contou que se envolveu com um homem casado por cerca de 10 meses antes de conhecer o atual marido Foto: Divulgação

Recentemente a atriz Deborah Secco participou de um bate-papo no canal de Thais Fersoza no YouTube, onde contou que se envolveu com um homem casado por cerca de 10 meses antes de conhecer o atual marido, Hugo Moura. No entanto, na ocasião, a estrela manteve o mistério e não revelou a identidade do seu ex-affair.

Neste fim de semana, o jornal 'Extra' revelou que o comprometido seria o apresentador Marcos Mion. A atriz e o apresentador contracenaram em um comercial em 2012, onde teriam se conhecido melhor.

Depois, decidiram encenar a peça Mais Uma Vez Amor, em 2014. Nessa período, a atriz estava solteira, já que havia terminado seu relacionamento com Roger Flores. Teria sido nesta época que os dois teriam mantido um romance, contou a publicação.

Até o momento, nem Deborah ou Mion comentaram o assunto.