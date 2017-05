UCDB Missa de posse na Paróquia Universitária será nesta quarta-feira

Padre João Marcos Araújo Ramos, Pró-Reitor de Pastoral da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), toma posse nesta quarta-feira (24 de maio), às 9 horas, como pároco da primeira Paróquia Universitária Salesiana do Brasil, a Paróquia Universitária São João Bosco. A missa de posse, que será presidida pelo arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, marca também a criação oficial da nova Paróquia, localizada entre os blocos A e C da Instituição.

Nesta celebração, o pároco vai receber das mãos do arcebispo a chave da igreja e do sacrário, as vestimentas, o evangeliário, objetos de uso para o Batismo, entre outros ritos como a renovação das promessas sacerdotais e o juramento de fidelidade.

Pe. João Marcos ressalta que a novidade vai trazer mais autonomia, possibilitando a emissão de registros de sacramentos realizados na Igreja. Antes, os sacramentos de iniciação cristã – Batismo, Primeira Eucaristia e Crisma, além de casamentos realizados na igreja eram registrados na Paróquia São Francisco de Assis.

Além da comunidade educativa, da família salesiana, clero, religiosos, a celebração também será aberta para todas as pessoas. A nova paróquia será a 47ª da Arquidiocese de Campo Grande.

Horários de Missas

As missas são realizadas na Igreja São João Bosco às segundas, terças e sextas, às 18h30, às quartas e quintas as celebrações ocorrem em dois horários, às 9h e 21; já aos domingos, a Santa Missa é celebrada às 19h15, com entrada gratuita no estacionamento da Instituição.