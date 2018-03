Mochi parabeniza mulheres pelo seu dia

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (MDB) fez questão de parabenizar na manhã desta quinta-feira (08) as mulheres pelo seu dia. Na ocasião, Mochi realizou a plantação de um ipê rosa como símbolo de homenagem a todas as mulheres de Mato Grosso do Sul.

“Comemorar o dia da mulher é muito mais do que um ato simbólico ou festivo. Este é um momento para refletirmos e observarmos o avanço do legislativo quanto à relação humana e acima de tudo projetar e discutir ações que garantem oportunidade e segurança para as mulheres como, por exemplo, projetos em defesa da não violência, a garantia total da igualdade dos gêneros e ainda, que possamos defender a igualdade e a importância da participação das mulheres em todos os espaços na sociedade garantindo assim os direitos em todos os sentidos devido a sua representatividade” afirmou Mochi.