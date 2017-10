Moções de congratulação são entregues para Pró-Reitora e professora do Programa de Pós-Graduação em

Veja as últimas notícias da UCDB para você que está interessado em UCDB

A Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Dra. Luciane Pinho de Almeida, e a professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Dra. Liliana Andolpho Magalhães Guimarães receberam, nesta terça-feira (3/10), moções de congratulação. As entregas foram feitas no plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, pelo vereador Delegado Wellington.

Professora Luciane foi homenageada pela organização IV Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão — Saberes em ação, a ser realizado entre os dias 24 e 26 deste mês, com o tema “Universidade: inclusão e superação”. Segundo o vereador, a moção foi uma forma de reconhecer o trabalho que é feito há quatro anos pela Católica ao promover o evento com o intuito de estimular o conhecimento acadêmico e incentivar o debate de assuntos pertinentes à sociedade.

Já a professora Liliana, recebeu a moção pela realização do projeto desenvolvido em parceria com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul que visa a promover a saúde mental de policiais rodoviários federais. Em um ano, desde o início dos atendimentos, o trabalho desenvolvido já reduziu de 26% para 15% o número de afastamentos por transtornos mentais. A homenagem por parte do Delegado Wellington veio como reconhecimento ao serviço prestado, pois a atuação da equipe coordenada pela professora Liliana tem promovido mais saúde e ajudado a transformar a realidade dos servidores.