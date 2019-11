Apoio Modelo espancada ganha apoio após publicar mensagem para mulheres nas redes sociais A vítima mandou um recado para as mulheres: não tomem mais nenhum soco, tapa e nem pontapé de um homem

Muitos internautas ‘vestiram a camisa’ e deram apoio para Nadya Limonge, modelo que foi espancada pelo namorado na última semana, em Nova Andradina. Nas redes sociais, a modelo postou desabafos sobre o que passou e manda um recado para as mulheres que são agredidas pelos companheiros.

“Um recado para as mulheres vítimas de violência no mundo: não tomem mais nenhum soco, tapa e nem pontapé de um homem, não há nada que torne isso aceitável”, escreveu a vítima, com a publicação de um texto sobre violência doméstica.

“Falou tudo Nádia homem que bate em mulher é covarde”, escreveu Mary Rios.

O perfil de Ivo Limonge, criticou a atitude e disse que “o cara que faz isso, não pode nem ser chamado de homem”.

“Força Nadya, a justiça de Deus não falha, seja forte e corajosa! Estamos com você! Agressores não passarão”, publicou Gabriella Delgado de Paula.

Augusto Fronha disse no comentário que não conhece a modelo, mas ofereceu amizade para a vítima. “Nadya sei que não tem conheço pessoalmente, mas se um dia vc precisa de um amigo pode contar comigo. Eu moro aqui há pouco tempo, mas eu gostaria de ser seu amigo, se cuida meu anjo e como todos seus amigos e amigas, também estou com vc força”.