Aeroporto Internacional Modernização do Aeroporto Internacional de Campo Grande é mais uma conquista para nossa cidade, aval

“A reforma e a ampliação do Aeroporto Internacional de Campo Grande é mais um passo em direção à modernização da Capital”, assim avalia o vereador Otávio Trad (PTB), que participou, na manhã desta quinta-feira (19), da solenidade de assinatura da ordem de serviço das obras, que devem iniciar em um mês.

De acordo com o presidente da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), tenente-brigadeiro do ar, Hélio Paes de Barros Júnior, a capacidade de operação do aeroporto vai saltar de 2,5 milhões de passageiros por ano para 5 milhões.

Para o vereador Otávio Trad, Campo Grande tem recuperado seu potencial de crescimento, desenvolvimento e modernização nos últimos três anos e obras como essa são essenciais para incremento da economia da cidade, em especial, do turismo.

“Desde meu primeiro mandato, sempre trabalhei questões referentes ao turismo, ao desenvolvimento econômico, mais recentemente, à inovação, por entender que uma cidade precisa constantemente se modernizar para assegurar melhor qualidade para seus habitantes, aumentar a geração de emprego e renda para se desenvolver economicamente. Aproveito e parabenizo Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande pela iniciativa.”

As obras, de acordo com presidente da Infraero, devem ser concluídas em 18 meses, e durante todo esse período o aeroporto continuará operando normalmente.