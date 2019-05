Naviraí Morador de rua morre após levar "mata-leão" durante briga Suspeito disse que se irritou depois de levar pedrada

Morador de rua identificado como Márcio da Silva Costa, de 38 anos, morreu na manhã desta terça-feira (7), em Naviraí, depois de ser surpreendido com um "mata-leão" durante briga. O suspeito do crime, Jailton Gonçalves Bueno, de 45 anos, também é morador de rua e for preso em flagrante momentos depois do crime.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu por volta das 9h30 na esquina da rodoviária da cidade. À polícia, Jailton contou que durante discussão teria sido atingido por uma pedra arremessada pela vítima, se irritou e acabou enforcando o morador de rua.

Viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes que pudesse receber atendimento médico. Jailton fugiu, mas foi encontrado por equipe da Polícia Militar momentos depois em um terreno baldio. Ele estava com duas testemunhas que o apontaram como autor do crime.

O suspeito confessou o crime e disse que conhecia a vítima há cerca de 40 dias. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o caso foi registrado.