Polícia Moradora de rua queimada enquanto dormia segue sedada e entubada em hospital Suspeita pelo crime foi presa e disse que 'só queria dar um susto

Crime pode ter sido motivado por ciúmes Foto: Reprodução / Divulgação

Uma mulher de 31 anos que teve queimaduras em 50% do corpo continua internada na Santa Casa de Campo Grande, sedada e entubada, conforme a assessoria do hospital. A suspeita de cometer o crime foi presa e afirmou que apenas queria ‘dar um susto’ na vítima. O crime aconteceu na região da antiga rodoviária da Capital.

Vídeo divulgado em redes sociais mostram o momento em que a moradora de rua é incendiada. Nas imagens é possível ver a movimentação de moradores de rua e usuários de droga, quando a suspeita ateia fogo na vítima, que sai correndo pela rua e em chamas grita por socorro, quando populares tentam conter o fogo.

A suspeita de cometer o crime, uma jovem de 27 anos foi presa na terça-feira (1º). A briga começou depois da prisão de um rapaz de 29 anos, que traficava drogas no entorno da rodoviária antiga. As duas chegaram a ser levadas para a delegacia ao entrar em vias de fato, assinaram um termo circunstanciado e foram liberadas, já que se tratava de crime de menor potencial.

A autora do crime, conhecida como ‘Bilu’ disse que só queria ‘dar um susto’ na mulher. Em depoimento durante a audiência de custódia, ela contou que no dia anterior brigou com a vítima chegando a entrar em vias de fato depois que a jovem passou a tirar ‘sarro’ por causa da prisão de seu marido. ‘Ela ficou me humilhando, ficou me tirando”, disse a acusada. Ela ainda teria dito que ‘só queria dar um susto nela’.