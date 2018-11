Sidrolândia Moradores avistam supostos OVNIs no céu de Mato Grosso do Sul Objetos luminosos foram vistos no céu da cidade na noite de domingo (26)

Por: Kerolyn Araújo 26/11/2018 às 15:32

Mais uma vez moradores da cidade de Sidrolândia, distante a 68 quilômetros de Campo Grande, acreditam que luzes vistas no céu na noite deste domingo (25) se tratam de OVINIs. Segundo o site Noticidade, moradores relataram que viram cinco objetos luminosos no céu da cidade na noite passada. Eles se moviam rapidamente e sumiram de repente, sem deixar rastros. Apesar dos relatos, ninguém conseguiu fotografar ou filmar os possíveis OVINIs. Essa não é a primeira vez que a cidade entra no assunto de extraterrestres. Em julho de 2015, uma nave alienígena teria pousado em um milharal de uma fazenda às margens da BR-060, deixando parte do local destruído.