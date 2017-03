Moradores de Antônio João recebem atendimento médico e jurídico

A população do município de Antônio João recebeu nesta sexta-feira (17) o ônibus do projeto social “Unidos pela Fé” mantido pelo deputado estadual Lidio Lopes (PEN). A ação integrou a agenda de comemorações do aniversário da cidade que completa 53 no último sábado (18).

“Quero agradecer o deputado Lidio Lopes e toda sua equipe pela parceria, por ter proporcionado este momento para a população do nosso município que também celebra essa data especial de aniversário de Antonio João” afirma a prefeita Márcia Marques (PMDB).

Nem a neblina inibiu a presença dos moradores que buscaram atendimentos nas áreas de odontologia, clínica geral e jurídica. “É muito bom quando temos a chance de ter acesso jurídico como este, pois a maioria das pessoas não tem condições de pagar. Faz dias que a gente está a procura de atendimento odontológico”, disse a vendedora Rosilene Martins dos Santos, 28 anos.

A ação ocorreu nos períodos matutino e vespertino. “Hoje recebi muitos esclarecimentos. Assim facilita para a gente resolver qualquer problema”, reconheceu a técnica administrativa, Tereza Servin Alves, 51 anos.

De acordo com a coordenadora da Atenção Básica da Saúde, Renata Grance, o projeto “Social Unidos pela Fé” também é uma demonstração de amor para com o próximo. “Foi um trabalho interessante, porque foi feito em parceria de forma humanizada que mostrou que o amor também transmite a saúde, porque tudo foi feito com atenção. Para essa ação também mobilizamos os agentes de saúde do município”, disse.

Para o deputado Lidio Lopes o projeto tem atingido o seu objetivo que é levar um atendimento mais humanizado de médico, dentista e jurídico a classe menos favorecida. “Semana passada estivemos em Nova Alvorada do Sul, como foi aqui em Antonio João, muitas pessoas foram atendidas, temos uma equipe preparada para esses atendimentos, além de que a prefeita Marcia também preparou aqui uma boa estrutura e quem ganhou com isso foi a população. Agradeço a minha equipe e a todos que nos ajudaram a prestar um excelente serviço aos moradores desse pujante município” destaca Lidio Lopes.

O deputado também aproveitou e parabenizou a população pelos 53 anos de emancipação política e administrativa de Antonio João. Estiveram presentes na ação social os vereadores Elio Custódio Lopes (PEN) E Ramão Valdir (PP). O Projeto Social “Unidos pela Fé” está preparando várias ações em Campo Grande e no interior do Estado. Para o mês de abril já estão agendadas Corumbá e Aquidauna.