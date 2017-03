Moradores do Paulo Machado comemoram aÃ§Ãµes de Tapa-buraco

Moradores do Paulo Machado comemoram ações de Tapa-buraco

Esta semana, os moradores da rua Dr. Paulo Machado, no bairro Santa Fé, começaram a respirar aliviados com a chegada da operação Tapa-Buraco. As obras são resultado de indicação apresentada pelo vereador João César Mattogrosso (PSDB) na sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada na manhã da última terça-feira (07).

De acordo com o proprietário da Dico Panificadora, Heraldo Miranda, os buracos na rua começaram a se intensificar nos últimos dois meses. “Trazia muito incômodo aos moradores e clientes. Ainda bem que tudo está voltando à normalidade”, comemora. Já a recepcionista da academia M3, Maria das Neves Cosmo, comenta que a situação da rua representava risco constante de acidentes. “Os motoristas tentavam se desviar de um buraco, mas caíam em outro e ainda tinha a possibilidade de colidir com outro veículo que estivesse passando”, destaca.

O aposentado Acir Jesus Batista Fernandes agradece a iniciativa do vereador. “Com certeza, está melhorando a nossa qualidade de vida. Esperamos que essas ações ocorram em toda cidade, pois nossa população merece”, confia.