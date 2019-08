Maconha Moradores em Rondônia são presos com maconha escondida em estofado de veículo

No fim da tarde de quarta-feira (7), policias militares rodoviários abordaram na MS-166, nas proximidades do entroncamento com a MS-270, um VW/Voyage, placas de Belo Horizonte (MG), ocupado por dois homens moradores em Ariquemes (RO).

Durante vistoria no veículo, foram localizados dentro da espuma do banco traseiro e em fundo falso no porta-malas, 52,2 kg de maconha.

Questionados a respeito informaram aos policiais militares rodoviários terem locado o veículo em Ariquemes e adquirido a droga em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil.

Diante dos fatos, autores, droga e veículo foram encaminhados e apresentados na Delegacia de Polícia em Ponta Porã.