Fronteira Moradores encontram corpo de mulher e adolescente em lixão na fronteira Polícia suspeita que execução pode estar relacionada a acerto de contas

Os corpos de Elisa Aparecida Villagra Pimentel (19) e de uma adolescente de 16 anos, foram encontrados na manhã desta quarta-feira (17) em lixão, no Bairro Santa Ana, na cidade de Pedro Juan Caballero, divisa com a cidade de Ponta Porã. Informações são que as jovens foram executadas por pistoleiros.

De acordo com informações do Porã News, testemunhas passavam pelo local quando encontraram as jovens caídas em meio ao lixo.

Investigadores da Divisão de Homicídios e agentes da Polícia Técnica com o promotor de justiça Gabriel Segovia, foram até o local do crime. Os corpos que estavam com perfurações de tiros na nuca, foram encaminhados até o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.

A polícia suspeita que a execução das jovens pode estar relacionada a acerto de conta entre bandidos, já que as meninas já foram detidas em um roubo de caminhonete em julho deste ano.