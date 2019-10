Moradores entram em pânico após incêndio em residencial no Rita Vieira

Incêndio em residência no Residencial Nelson Mandela, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande causou pânico nos moradores na tarde desta quarta-feira (23). As chamas atingiram cômodo aos fundos de uma das casa. Um adolescente estava sozinho quando tudo começou e, apesar do susto, não se feriu. A suspeita do Corpo de Bombeiros é de problema na fiação.

Conforme as informações dos vizinhos, as chamas começaram por volta das 15h30. O adolescente de 12 anos percebeu a fumaça e saiu correndo de casa para pedir ajuda. A vizinhança chamou os bombeiros e a mãe do jovem.

Três veículos estavam estacionados na casa. Eles foram retirados com o auxílio dos moradores e nenhum deles foi danificado.

Os bombeiros explicaram que as chamas ficaram concentradas em um único cômodo e possivelmente foram causadas por problemas na fiação. Ao todo, foram gastos 1,5 mil litros de água no combate.