Comerciante Moradores flagram comerciante abrindo buraco em canteiro central de avenida Suposto comerciante estaria montando um ponto para a venda de espetinhos

Um suposto comerciante foi flagrado abrindo um buraco no canteiro central da Avenida Panambi Vera, em Campo Grande, no início da tarde desta quarta-feira (4).

Segundo informações de moradores da região, o rapaz que aparece na foto estaria abrindo o buraco para colocar uma estrutura no local, sem autorização da Prefeitura. “Eles estão abrindo o buraco para vender espetinho no canteiro central. Acho isso um absurdo, pois além de atrapalhar a sinalização da via, há também furto de energia pública. É caso de polícia”, reclamou um morador que não quis se identificar.

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura, uma equipe de fiscalização irá ao local. “Verificada a invasão do terreno, o Executivo Municipal promoverá medidas judiciais cabíveis para pôr fim a mesma”.

“Informamos deste modo, que é proibida a invasão/construção em áreas públicas e uma vez constatada a ocupação indevida são tomadas as providências cabíveis ao caso, sendo elas a notificação ao invasor e caso o mesmo não cumpra, então e aplicada a multa que, neste caso, varia entre R$ 467,80 e R$ 2,3 mil.