Capivara Moradores pedem que capivara morta seja retirada de via Eles temem que o animal entre em decomposição

Moradores e motoristas que passam pela Avenida Ernesto Giesel, sentido bairro centro, estão pedindo para que capivara que foi encontrada morta na calçada próxima ao córrego seja retirada antes que entre em decomposição.

De acordo com testemunhas, os veículos passam em alta velocidade, desrespeitando a placa de trânsito que indica estreitamento de pista e início de obras. O resultado são os frequentes atropelamentos de animais silvestres como a capivara que foi atropelada no meio da pista e colocada na calçada, há dois dias. Moradores estão com receio de que o animal comece a cheirar mal e pedem a remoção dela.

A retirada de animais mortos é atribuição da Solurb, empresa responsável pela coleta de lixo de Campo Grande. De acordo com a Solurb, pedido foi feito e a previsão é de que a partir das 13h30 desta sexta-feira (3) o animal será recolhido do local.