“Grupo Cogorno” Moradores preparam novas manifestações contra esgoto de shopping na fronteira Shopping ganhadora de vários “prêmios” voltará a ser alvo de protestos dizem moradores afetados por mau cheiro de esgoto na cidade de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

Moradores de bairros situados nas proximidades do “Shopping China” manifestaram que iniciarão uma nova onda de manifestações contra a empresa do “Grupo Cogorno” pela falta de compromisso com o meio ambiente e com a população dos bairros próximos afetados pelo mau odor vertido pelo esgoto que na ultima sexta feira (04) com a mudança da direção do vento, fez que comerciantes dos bairros Aeroporto e do bairro da Granja na cidade de Ponta Porã feche as portas e as portas e janelas das residências tiveram que ficar fechadas.

O jogo de empurra de responsabilidades entre os responsáveis da ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A) e a empresa do Grupo Cogorno, tem mantido os moradores de ambos lado da fronteira fechados no interior de suas residências e varias crianças, segundo informações, teriam contraído doenças de pele, manifestam os moradores da região, pela que nos ultimos dias o Secretario de Segurança Publica, Ramon Cantaluppi, do departamento (estado) de Amambay realizou duras criticas contra a empresa e os integrantes da ESSAP manifestando que a fim de solucionar o problema que afeta a varias famílias, deveria ser criada uma Audiência Publica e ver quem não esta facilitando o cumprimento do acordo realizado nas manifestações do movimento “Black Cagaday” realizado durante o mês de setembro do ano passado, movimento que pedia aos visitantes a não realizarem suas necessidades nos banheiros do Shopping em razão do mau cheiro que geraria o esgoto posteriormente, a alta autoridade do governo ainda acusou o shopping de desaparecer com uma nascente de água que existia na região com o que existem suspeitas de que a área poderia estar contaminado.

Já na tarde de segunda feira (07) o deputado Nacional Juan Silvino “Juancho Acosta” (ANR) se reuniu com os diretores do shopping a fim de intermediar a solução para o problema e manifestou “estamos para ajudar a população e os comerciantes da região de fronteira e vamos procurar a direção da ESSAP já que a solução estaria apenas na falta de uma autorização para que o esgoto do shopping seja canalizado a rede de esgoto da cidade de Pedro Juan Caballero” disse o deputado.