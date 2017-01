Abandono Moradores reclamam de cratera no bairro Porto Lago em Campo Grande

Foto: Divulgação

Os moradores do bairro Porto Galo há anos sofrem quando chove na região. Primeiro com o volume de água que invade as casas e depois com o saldo de crateras que só aumenta em quantidade e também em tamanho. Moradores procuraram o gabinete do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) relatando que está difícil morar no bairro devido à falta de infraestrutura.



Uma das moradoras que procurou o mandato foi Cleuza Menezes. Ela mora no Porto Galo há seis anos e conta que desde que se mudou pra lá convive com alagamentos, ruas sem manutenção, sendo a maioria sem pavimentação asfáltica, inclusive as linhas de ônibus.



Na parte mais baixa do bairro mora o sobrinho da dona Cleuza, Willian dos Santos. De acordo com ele, a casa que mora sempre é invadida pela enxurrada e numa recente chuva teve de deixar o carro em casa porque não tinha condições de sair com o veículo. Ele revela ainda que a prefeitura fez limpeza do barro que acumulou na Avenida Guaicurus, mas que foi empilhado perto da casa dos moradores e toda vez que chove vai diluindo com a chuva e novamente indo para a avenida e casas.



Diante da reclamação dos moradores que desde 2013 recorrem ao mandato, o parlamentar encaminhou ofício para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) pedindo patrolamento das ruas, especialmente na Rua dos Gonçalves até a Ana Luiza de Souza e também na Eva Peron.(Com assessoria vereador Eduardo Romero)