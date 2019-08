Moradores se assustam apÃ³s sirene de barragem soar em CorumbÃ¡

MINERADORAS Moradores se assustam após sirene de barragem soar em Corumbá Uma pré-simulação deixou muitos moradores assustados

Foto: Reprodução

Vídeo que circulou nas redes sociais assustou muitos moradores de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Acontece que no vídeo publicado nesta segunda-feira (26), uma ‘pré-simulação’ de rompimento de barragem está sendo feito. A verdadeira simulação será realizada nos dias 28 e 29 de agosto pelas mineradoras Vetorial e Vale. As informações são do site Diário Corumbaense.

No vídeo, condutores de veículos estão preparados para bloquear trecho da BR-262. A sirene que soa na imagem assustou moradores que não foram informados sobre o teste.

O diretor-executivo da Defesa Civil de Corumbá, Isaque do Nascimento, confirmou que a simulação será feita na quarta e quinta-feira. “Estamos realizando os últimos ajustes para o simulado com as empresas Vale e Vetorial que acontecem nesta quarta e quinta e ontem (26) foi realizada no final da tarde uma pré-simulação para verificar o tempo resposta da PRF, tempo de deslocamento, onde a mancha de inundação transpõe, e instrumentos utilizados para fazer o bloqueio da via. Num eventual sinistro na barragem da Vetorial, os rejeitos de minério poderiam atingir ou até mesmo ultrapassar a BR-262”, destacou.

VEJA O VÍDEO

BARRAGENS

Segundo levantamento realizado pelo site Diário Corumbaense, em MS há 16 barragens que armazenam resíduos de minério, todas essas localizadas em Corumbá, em Maciço e Urucum. Consideradas de “dano potencial alto” as suas regiões.

O pânico dos moradores reflete as lembranças do rompimento de Mariana (MG), há 7 meses. Na ocasião, dezenas de vidas foram levadas e povoados dizimados pela lama.

Em Corumbá, a barragem Minas Laís (Urucum), sob o comando da Vetorial, comporta 800 mil metros cúbicos de resíduos, está tem projeto de ampliação, a empresa que estocar 1 milhão de metros cúbicos. Se estoura, essa barragem atingiria dois córregos aos arredores e soterraria mais 7 quilômetros antes de ser contida.

Já a Vale, a mesma de Mariana, tem a barragem Gregório (Santa Cruz) sob seu comando. Essa comporta 9 milhões de metros cúbicos de resíduo. A vale trabalha no mesmo local há 27 anos e até então não houve problemas.

Há outras barragens com rejeito seco, em processo de retomada operacional, e também unidades que estocam rejeitos de manganês, em menor escala em relação ao minério de ferro. Essas barragens estão situadas às margens da BR-262, em Urucum.

No entanto, conforme avaliações feitas, quem mais sofreria em caso de rompimento de barragens, seria o Pantanal, bioma único no mundo.