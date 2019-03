Rio de Janeiro Moreira Franco e Coronel Lima deixam a sede da PF no Rio

Um comboio de carros da Polícia Federal deixou a sede da PF no Rio de Janeiro pouco antes das 16h com o ex-ministro Moreira Franco e o Coronel João Batista Lima Filho. Os dois estavam desde o fim da manhã de hoje (22) na sede da superintendência, onde também está preso o ex-presidente Michel Temer.

Segundo determinação do juiz Marcelo Bretas, Moreira Franco e Coronel Lima cumprem prisão preventiva no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, em Niterói. Bretas também havia determinado que Temer ficasse na mesma prisão, mas após um pedido da defesa do ex-presidente, ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio.

As defesas dos três acusados entraram com pedidos de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2). A decisão sobre os pedidos será tomada na quarta-feira (27) pela 1ª Turma Especializada de desembargadores do TRF2.

Temer, Moreira Franco e Coronel Lima estão presos desde ontem, quando a PF cumpriu mandados contra os acusados de integrarem uma quadrilha que teve ganhos criminosos durante a construção de Angra 3.