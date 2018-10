Delação Moro quebra sigilo de delação de Palocci; Lula é citado

O juiz federal Sérgio Moro quebrou o sigilo de parte do acordo de delação premiada de Antonio Palocci com a Polícia Federal. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o magistrado responsável pela Operação Lava Jato afirmou que não vislumbra “riscos às investigações em outorgar-lhe publicidade” após examinar o conteúdo da delação.

Segundo o acordo, Palocci terá de pagar uma multa de R$ 35 milhões e teve redução de ? da pena.

Os documentos também detalham um suposto esquema de indicações para cargos na Petrobras durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e uma reunião no Palácio do Planalto que contou com a presença do então presidente. Na ocasião, ficou acertado o pagamento de R$ 40 milhões em propina para a campanha de Dilma Rousseff em 2010. A ex-presidente também estaria presente.

Além disso, Palocci também revela que, durante o governo do PT, foi discutida a “ideia de nacionalizac?a?o do projeto do pre?-sal" a partir do "aspecto social, de gerac?a?o de empregos e desenvolvimento nacional, e objetivo, para atendimento dos interesses das empreiteiras nacionais, as quais tinham o?timo relacionamento com o governo".

Por fim, ainda de acordo com Mônica Bergamo, Palocci também diz na delação que seira "muito mais fa?cil discutir com a OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa contribuic?o?es para campanhas eleitorais do que se tentar discutir os mesmos assuntos com empresas estrangeiras”.