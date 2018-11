Criminalidade Moro quer um 'Plano Real' contra criminalidade no Brasil Juiz deixou o caro neste mês para assumir ministério no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro

O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, disse nesta sexta-feira que quer uma espécie de 'Plano Real' para combater a violência e a criminalidade no Brasil, fazendo uma comparação com o plano econômico que combateu a hiperinflação e estabilizou a economia na década de 1990. Moro, que deixou o cargo de juiz federal neste mês para ser ministro no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, também defendeu em palestra no Rio de Janeiro a necessidade de se retomar o controle dos presídios do Brasil, embora tenha reconhecido que não é tarefa fácil, e também defendeu proibir a progressão de regime de pena para detentos que tenham ligação com o crime organizado.