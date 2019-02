Lei Anticrime Moro se reúne com parlamentares para discutir Lei Anticrime

Mais de uma centena de deputados federais buscam um espaço hoje (6) entre os 108 assentos, no plenário 1 da Câmara, para participar da reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. A reunião aconteceria no auditório Nereu Ramos, também na Câmara, mas foi transferida a pedido da Frente Parlamentar de Segurança Pública.

No encontro, o ministro vai detalhar as propostas de mudanças legais que o governo federal deve enviar ao Congresso Nacional, na proposta intutlada Leia Anticrime. A reunião ocorre a portas fechadas. Moro chamou o encontro de "reunião de trabalho".

Para cumprir o horário que estimou, o ministro pediu que as inscrições para perguntas de parlamentares fosse limitada. O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) reclamou que Moro se estendeu na explicação e deixou pouco tempo para questionamentos e esclarecimentos.

O projeto de lei prevê alterações em 14 leis, como Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos, Código Eleitoral, entre outros.

Ao longo da semana, Moro se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e com governadores, vice-governadores e secretários de segurança pública com quem discutiu pormenores do pacote de mudanças legais.