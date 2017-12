Morre a atriz Eva Todor Ela sofria de Mal de Parkinson e estava longe da TV desde a novela 'Salve Jorge'

A atriz Eva Todor morreu de pneumonia na manhã deste domingo (10), aos 98 anos. A informação foi confirmada por amigos. Ainda não há informações sobre onde será o velório.Como lembrou o jornal Extra, Eva Todor sofria de Mal de Parkinson e estava longe da TV desde a novela “Salve Jorge”, exibida em 2012. A última aparição pública da atriz foi em novembro de 2014, quando recebeu uma homenagem feita por amigos artistas no Teatro Leblon.

Húngara de nascimento, Eva tem mais de 80 anos de profissão, com trabalhos no teatro e na televisão. Quem facilitou a naturalização dela no Brasil, foi o ex-presidente Getúlio Vargas, em 1940, enquanto Eva fazia uma peça no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. A atriz começou a carreira nos palcos ainda criança, como bailarina.