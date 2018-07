Morre André Duda, jornalista e ex-secretário de comunicação do DF Assessor sofreu um infarto aos 56 anos

Foto: © GILDA DINIZ/CEDOC/TV GLOBO

O jornalista André Duda, ex-secretário de comunicação do Governo do Distrito Federal, morreu aos 56 anos nesta terça-feira (3), em Brasília, segundo informações do colunista Caio Barbieri, do Metrópoles.

Segundo o site, André Duda almoçava com uma amiga por volta das 12h quando sentiu fortes dores na região abdominal. Chegaram a chamar uma ambulância, mas ele morreu de infarto no local.

Duda foi secretário de comunicação nos governos de Joaquim Roriz, José Roberto Arruda, Rogério Rosso e Agnelo Queiroz. Trabalhou como coordenador de comunicação da Câmara Legislativa do DF, e, atualmente, era assessor do deputado Rodrigo Delmasso. Também trabalhou por muitos anos na Rede Globo.