#LUTO Morre aos 62 anos atriz de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate' Morre aos 62 anos atriz de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate'

Foto: Reprodução

A atriz Denise Nickerson, conhecida por interpretar Violet Beauregarde no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolate" (1971), morreu nesta quarta-feira (10) aos 62 anos.

A morte foi anunciada através da página no Facebook da própria Nickerson. A atriz estava com a saúde deteriorada nos últimos meses e, no ano passado, chegou a sofreu um derrame. Em estado terminal, ela teve o tratamento que a mantinha viva interrompido, segundo informou o site norte-americano TMZ.

A família vinha dando atualizações sobre o estado dela nos últimos dias, até que publicaram a mensagem "Ela se foi".

Nickerson também atuou em séries como "The Electric Company" e "The Doctors", tendo feito seu último trabalho como atriz antes de chegar aos 30 anos de idade. Em "A Fantástica Fábrica de Chocolate", ela interpreta a garota que se transforma em um mirtilo e masca chicletes.