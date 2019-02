Clube da Esquina Morre aos 71 anos compositor Tavito Carvalho, do Clube da Esquina

O cantor, compositor e músico mineiro Luís Otávio Carvalho, conhecido como Tavito Carvalho, morreu hoje (26), na capital paulista, aos 71 anos. Tavito Carvalho fez parte do Clube da Esquina, na década de 1970.

A filha do cantor, Júlia Carvalho, informou, por meio do Facebook, que o pai será velado no cemitério da Vila Alpina a partir das 23h. A cremação ocorrerá no crematório da Vila Alpina, amanhã (27), às 11h.

Lô Borges, também por meio do Facebook, lamentou a morte do parceiro. “Partiu hoje meu grande e talentoso amigo Tavito, que tanto contribuiu para a Música Popular Brasileira e, em especial, para a música do Clube da Esquina. Descanse em paz, querido amigo!”, escreveu.

Entre as composições, a mais famosa é Casa no campo, interpretada por Elis Regina, e composta em parceria com Zé Rodrix.

Tavito compôs também, em parceria com Aldir Blanc, a música Coração Verde Amarelo, que virou jingle das transmissões da TV Globo na Copa do Mundo de 1994.

O último trabalho dele foi o álbum Mineiro, lançado em 2014.