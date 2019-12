Advogado Morre aos 87 anos advogado Iussef Tajher Iunes A OAB emitiu nota lamentando o falecimento de Iussef Iunes

Morreu na última segunda-feira (9) advogado Iussef Tajher Iunes, de 87 anos, após complicações na saúde. O corpo foi velado em Campo Grande e sepultamento aconteceu nesta terça-feira (10) no Cemitério Jardim das Palmeiras.

O advogado trabalhou por muitos anos em Corumbá, a 444 km de Campo Grande, onde atuou no setor jurídico de uma agência bancária e também foi presente nas ações do Rotary Club da cidade.

Um dos sobrinhos de Iussef contou a reportagem que o advogado também ajudou a fundar uma das escolas de samba de Corumbá, a Flor de Abacate. Além disso, Iussef é tio do prefeito da cidade, Marcelo Iunes (PSDB).

A OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul) emitiu nota lamentando a morte do advogado. Iunes deixa dois filhos, o Promotor de Justiça Paulo Henrique Camargo Iunes e o Auditor Fiscal Pedro Luiz Iunes, além de quatro netos.