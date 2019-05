#LUTO Morre aos 89 anos, Antunes Filho, um dos grandes nomes do teatro brasileiro Diretor lutava contra câncer no pulmão

Considerado um dos maiores de sua geração, recebeu homenagem de muitos artistas nas redes sociais Foto: Reprodução/G1

A classe artística amanheceu entristecida esta sexta-feira (03), com o anúncio na morte do diretor Antunes Filho, aos 89 anos, que morreu noite de ontem, quinta-feira (02). Filho estava internado no Hospital Sírio-Libanês e havia descoberto recentemente estar com câncer de pulmão em estágio avançado.

Considerado um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro, Filho abandonou a faculdade de Direito na juventude para estudar artes dramáticas.

Se consagrou com um dos maiores diretores do país, com o nome fortemente ligado à renovação estética, política e cênica do teatro brasileiro surgido nos anos 1960 e 1970, sobretudo com a peça Macunaíma (1978), montagem que tornou-se referência para a geração dos anos 80 e percorreu mais de 20 países.

O velório, aberto ao público, começou às 8h de hoje no Teatro Sesc Anchieta, na região central de São Paulo. Um dos grandes nomes direção de novelas no país, Walcyr Carrasco, lamentou a morte do colega. "O teatro brasileiro de luto! Sem dúvida, um dia triste para o mundo das artes. Hoje quem nos deixou foi Antunes Filho, um dos maiores diretores teatrais do Brasil. Meu abraço e meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz!"