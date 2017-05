Luto Morre ator Nelson Xavier após dura luta contra o câncer

Morreu nesta madrugada de quarta-feira (10), aos 75 anos o ator e diretor Nelson Xavier, em Uberlândia, Minas Gerais. A filha do artista, Tereza Villela Xavier, divulgou uma mensagem de luto numa rede social.

"Lamento informar a quem possa interessar que meu pai, Nelson Xavier, faleceu esta noite em Uberlândia. Seu corpo será transferido, celebrado e cremado no Rio de Janeiro em cemitério ainda não determinado. Agradeço desde já as mensagens de apoio. Ele virou um planeta! Estrela ela já era. Fez tudo o que quis, do jeito que quis e da sua melhor maneira possível, sempre", escreveu Tereza, que mudou a foto de perfil para a cor preta, em sinal de luto.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas, em 2014, ele disse em entrevista que havia passado por tratamento contra um câncer de próstata, mas que estava curado.

Vida

Nelson Agostini Xavier nasceu em 30 de agosto de 1941, em São Paulo. Ele deixa o legado de cinco décadas de carreira no teatro, na TV e no cinema.

O ator fez filmes como "Os Deuses e os Mortos" (1970), de Ruy Guerra, "Dona Flor e seus Dois Maridos" (1976), de Bruno Barreto; e "A Queda" (1978), também de Ruy Guerra, que lhe rendeu um Urso de Prata no Festival de Berlim.

Outros destaques de sua carreira são refletidos nos trabalhos como os filmes "Eles não usam balck-tie", em 1981, "O Bom Burguês", de 1982, e "Narradores de Javé" (2003). O ator se destacou ainda em 2010, quando assumiu o protagonismo da biografia cinematográfica do médium Chico Xavier.

De acordo com a filha do ator, o corpo do ator será levado ao Rio de Janeiro, onde deve ser cremado nesta quinta-feira (11).