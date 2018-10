Fronteira Morre brasileiro atingido por tiros de fuzil na fronteira

Morreu na tarde desta quarta-feira (17) em Pedro Juan Caballero, o piloto brasileiro Mauro Alberto Parra Espindola, de 58 anos. Ele foi vítima de um atentado no começo da tarde de hoje e atingido por vários tiros de fuzil. Ele foi socorrido e encaminhado para uma clínica, porém horas mais tarde acabou morrendo.

Mauro transitava a bordo de uma camionete da marca Ford, modelo Ranger, cor branca, placas pela rua Las Residentas e ao alcançar a esquina com a avenida Mariscal Lopez foi fechado por outra caminhonete.

Segundo testemunhas o outro veículo tipo Kia Sportage chegou com os pistoleiros que realizaram vários disparos de fuzil do calibre 7.62 contra a caminhonete da vítima, que acabou ferido e auxiliado a uma clínica particular da cidade de Pedro Juan Caballero.

A camionete da vitima chegou a bater no veículo dos pistoleiros, que após o ataque fugiram do local tomando rumo ignorado.Investigadores da Divisão de Homicídios e agentes da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor com o apoio do promotor Gabriel Segovia que ordenou que o veículo seja encaminhada a sede da Divisão de Homicídios e a vitima tenha proteção policial na clínica onde se encontra.

Mauro tinha sido preso no Paraguai no ano de 2005 e extraditado ao Brasil, acusado supostamente por ter vínculos com Fernandinho Beira Mar pela que foi condenado a 16 anos e quatro meses de prisão por tráfico de drogas.

Ele também estaria ligado a algumas das 22 aeronaves apreendidas em 2016 no aeroporto Roberto Fuster em Pedro Juan Caballero e que estariam sendo usadas para o narcotráfico.

A Polícia Nacional do Paraguai ainda não informou se há suspeitos pelo atentado contra Mauro Parra ou se alguém foi preso.