Overdose Morre cantor americano Mac Miller, ex-namorado de Ariana Grande As autoridades locais informaram que seu corpo foi descoberto por volta do meio dia

O cantor norte-americano Mac Miller, de 26 anos, foi encontrado morto na sua casa em San Fernando Valley, em Los Angeles, Califórnia, nesta sexta-feira (7). A causa da morte seria uma overdose, segundo informa o 'TMZ'. As autoridades locais informaram que seu corpo foi descoberto por volta do meio dia, após um homem fazer uma denúncia ao 911 (número de emergência local), possivelmente da casa do cantor.

Miller teve problemas recentes com abuso de substâncias químicas, após terminar seu namoro de cerca de dois anos com a também cantora Ariana Grande em maio deste ano.