Luto Morre coronel Geraldo Garcia Orti, ex-comandante da PM Militar estava internado há 21 dias no CTI do Proncor, por conta de pneumonia

Ex-comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e assessor do Tribunal de Justiça do Estado, o coronel Geraldo Garcia Orti morreu nesta madrugada, aos 61 anos. Ele estava internado há 21 dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Proncor, em Campo Grande, por conta de pneumonia, e respirava por aparelhos.

Orti é natural de Bela Vista e era coronel desde 2000. Neste ano, completaria 40 anos de corporação. Em 2007, assumiu o Comando-Geral da PM, cargo que ocupou até 2009. O velório começa a partir das 8 horas, no Palácio Maçônico Grande Oriente Brasil, situado à Rua São Félix, 789, no Bairro Vilas Boas.