Zé do Itahum Morre em Campo Grande o ex-vereador de Dourados Zé do Itahum

O ex-vereador de Dourados José Luiz Garcia de Oliveira, o Zé do Ithaum, faleceu hoje aos 56 anos em Campo Grande. Eleito pelo PRN, do ex-presidente Fernando Collor, ele exerceu o mandato de 1993 a 1996 e foi vice-presidente da Câmara Municipal.

O velório está ocorrendo na capela mortuária do Cemitério Jardim das Palmeiras, onde o corpo será sepultado amanhã (11), às 08h30, na Capital. Zé do Itahum era agente ficalizador no Inmetro. Há cerca de duas décadas ele residia na Capital.