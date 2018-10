Luto Morre em decorrência do câncer o jornalista Cadu Bortolot em MS O corpo será velado em sua terra natal, Niterói-RJ

Foto: Reprodução

O Hospital Cassems de Campo Grande informou na manhã desta sexta-feira (26) que veio a óbito, ás 8h37, o Jornalista Carlos Bortolot, mais conhecido por Cadu, em decorrência de complicações de um câncer.

O jornalista que era natural de Niterói-RJ, completou 40 anos de Jornalismo. Apaixonado pela carreira, trabalhou para o ministro das Minas e Energia, Moreira Franco, foi o mentor de comunicação do ex-senador Delcídio do Amaral e trabalhou para a pré-candidatura do juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira, ao Governo de Mato Grosso do Sul.

Solidariedade aos amigos e familiares neste momento e nosso carinho e reconhecimento ao legado desse jornalista tão importante para a história de Mato Grosso do Sul.