LUTO Morre ex-presidente da Câmara de Dourados, professor Carlos Cristino de Oliveira O funeral do ex-presidente da Câmara acontece no salão da igreja São Francisco

Carlos Cristino foi vereador por dois mandatos e presidente da Câmara de Dourados Foto: Reprodução/GaleriaCMD

Morreu, no final da madrugada desta sexta-feira (5), em Dourados, o professor Carlos Roberto Cristino de Oliveira, ex-vereador por dois mandatos e ex-presidente da Câmara Municipal no período de março de 1987 a dezembro de 1988. Ele foi também chefe de Gabinete do então prefeito Antônio Braz Melo.

Carlos Cristino nasceu em Santo Anastácio (SP), formou-se pela Universidade Federal do Mato Grosso na carreira do Magistério e depois, em Dourados, lecionou, entre outros estabelecimentos, na Escola Estadual ‘Ministro João Paulo dos Reis Veloso’. Foi vereador por dois mandatos, de 1983-88 e de 1989-92.

O presidente da Câmara, vereador Alan Guedes (DEM), lamentou o falecimento do professor Carlão, como ele era chamado entre os amigos. “Não tive o prazer de conviver com ele no Parlamento, mas sei da história política que ele construiu e das contribuições emprestadas para a formação da nossa cidadania, seja nas salas de aula ou na vida pública”.

O funeral do ex-presidente da Câmara acontece no salão da igreja São Francisco.