Desviado Morre menino de 2 anos que teve dinheiro do tratamento desviado pelo pai João Miguel lutava contra a grave doença degenerativa. Cada dose do remédio utilizado no tratamento da criança custava cerca de R$ 365 mil.

18/10/2019

O menino João Miguel de dois anos, que lutava contra contra a AME (atrofia muscular espinhal), morreu na quinta-feira (18) em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com a Isto É, o menino de Conselheiro Lafaiete sofria da grave doença degenerativa e ficou conhecido depois que o pai, Mateus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, foi preso na Bahia em julho deste ano. Mateus teria desvia o dinheiro arrecadado para custear o tratamento do filho. Cada dose do remédio utilizado no tratamento da criança custava cerca de R$ 365 mil. (Foto: reprodução/Isto É)