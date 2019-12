Tratava câncer Morre menino de 4 anos que tratava câncer em Campo Grande Miguelzinho lutava contra um tumor de 14 centímetros no rim

O pequeno Miguel Otávio Vilela Santos veio a óbito nesta quarta-feira (11) após lutar contra um tumor de 14 centímetros no rim, diagnosticado em 2018. Ele passou por tratamento no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Antes de começar o tratamento, Miguel teria passado por uma peregrinação durante aproximadamente 6 meses indo e vindo de unidades de saúde, conforme denunciado pelo irmão Orlando Júnior Ojeda Santos, 28 anos, em março de 2019.

A família de Miguel chegou a pedir ajuda e a realizar rifa para custear as idas e vindas do pequeno até a Capital. Ele passou por cirurgia este ano, além dos tratamentos de quimio e radioterapia, sendo liberado para ir para casa. Onde acabou falecendo nesta quarta-feira.

Miguelzinho morava apenas com o pai e na última semana estava apenas fazendo acompanhamento pelo HRMS, segundo o irmão.