Fatalidade Morre no hospital menina de 1 ano vítima de acidente envolvendo policial militar de MS que estaria e Irmã de 9 anos e dois adultos também ficaram feridos na colisão, ocorrida sábado (9), em Campo Grande.

A menina de 1 ano vítima do acidente ocorrido na noite de sábado (9), na BR-163, em Campo Grande, envolvendo um policial militar, morreu segunda-feira (11), na Santa Casa. A pequena teve morte cerebral, sendo autorizada a doação de órgãos. Ela estava internada na UTI desde que deu entrada no hospital.

A irmã dela, de 9 anos, também vítima do acidente, continua internada na Santa Casa, onde fez cirurgia no braço esquerdo. A mulher que estava no veículo com as duas irmãs recebeu alta no domingo (10) e o motorista, de 29 anos, foi recebeu atendimento médico e foi liberado.

O carro em que as vítimas estavam foi atingido por outro dirigido por um policial militar. Testemunhas disseram à polícia que ele estaria alcoolizado e teria as ameaçado para não comentar sobre o caso. Ele não aceitou assoprar o etilômetro.

As testemunhas falaram ainda que o veículo onde estavam as crianças fazia uma manobra para entrar em uma chácara, quando foi atingido pelo carro do policial, que vinha no sentido contrário. Com o impacto da batida, as crianças teriam sido lançadas para fora do veículo.

O policial militar se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele sofreu ferimentos leves e não quis ser levado para uma unidade de emergência. A arma dele foi apreendida.