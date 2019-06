#LUTO Morre o cantor Serguei, aos 85 anos Músico estava internado no Hospital Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, no Sul Fluminense

Apresentação do cantor Serguei em 2017 no Centro Cultural de São Paulo em 2017 Foto: Van Campos/Fotoarena/Folhapress

Morreu nesta sexta-feira, 7, aos 85 anos, o cantor Serguei. Ele estava internado no Hospital Doutora Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

Nome artístico de Sérgio Augusto Bustamante, Serguei foi comissário de bordo antes de começar a carreira musical, nos Estados Unidos, para onde se mudou para morar com a avó quando criança. A alcunha artística veio de um apelido dado a ele por um amigo russo que não conseguia pronunciar seu nome de batismo.

Esteve no Festival de Woodstock, em 1969, mesmo ano em que contava ter conhecido e se tornado amigo de Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Ele afirmava, também, que tinha tido um relacionamento com Janis.