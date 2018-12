Morre o empresário Ueze Zahran, fundador da TV Morena

Ueze quando criou a Copagaz, que se tornaria uma das maiores companhias de gás do Brasil. — Foto: TV Morena/Reprodução

Chama azul e Jovem Guarda

Ueze Zahran também era um homem de muitas histórias. A que ele mais gostava de contar era de como presenteou a mãe com um fogão a gás, em uma época em que a maioria das casas do centro-oeste ainda tinha fogões a lenha:

“Ela ria, quando viu aquela chama azul embaixo da panela! Eu imaginei tantas mães felizes, vendo aquela chama azul embaixo da panela”, contou em entrevista à TV Morena.

O amor por dona Laila foi o fio condutor de uma trajetória de luta e sucesso. No natal de 1965, Ueze Zahran, junto com seus irmãos, inaugurou a TV Morena, 1° emissora do antigo Mato Grosso. Dois anos depois, inaugurou a TV Centro América.

“Eu trabalhava dia e noite, meu descanso era a jovem guarda. Eu achava aquilo tão bonito, que não podia ficar restrito às grandes cidades somente. Eu achava que meu povo do estado de Mato Grosso tinha o direito de ver aquela beleza, da jovem guarda, Roberto Carlos e a turma dele”, declarou.

Hoje, junto com outras 5 emissoras, rádios e sites, a Rede Mato-Grossense de Comunicação é uma das maiores empresas do setor no país.