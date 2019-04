Rubens Catenacci Morre Rubens Catenacci, Embaixador da Carne de Qualidade de MS Produtor era referência em melhoramento genético de Nelore

Nesta terça-feira (23), faleceu em decorrência de complicações cardíacas e respiratórias, o produtor rural, Rubens Catenacci, proprietário da Fazenda 3R, localizada no município de Figueirão.

Catenacci foi considerado uma das 100 personalidades brasileiras do agronegócio em razão da expertise na criação de bovinos da raça Nelore.

Recebeu a nomeação de 'Embaixador da Carne de Qualidade de Mato Grosso do Sul', do governador do Estado, Reinaldo Azambuja e era considerado pelo setor, o 'Rei do Bezerro de Nelore'.

O produtor dedicou grande parte da atividade profissional para explorar a potencialidade da raça Nelore, da qual surgiu o Nelore de Ciclo Curto (NCC), melhoramento genético que proporcionava aos bezerros de nove meses de idade, peso de 300 quilos (equivalente a carcaça do boi para abate).

Entidades e organizações do setor agropecuário demonstraram seu pesar pelo falecimento de Rubens Catenacci.

*Com informações do MNP - Movimento Nacional dos Pecuaristas