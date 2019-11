Leishmaniose Morte de homem de 71 anos é a terceira por leishmaniose em município Cidade já registra 7 casos confirmados ad doença; os outros dois óbitos foram registrados em março e setembro

Três Lagoas, a 338 quilômetros da Capital, registrou mais uma morte por leishmaniose, em 2019. Desta vez, a vítima foi um homem, de 71 anos, que morava no Jardim Capilé. O óbito foi registrado na tarde de ontem (18) e confirmado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

O paciente estava em tratamento no Hospital Auxiliadora desde o dia 8 de novembro, conforme o site JP News, e apresentou quadro agravante de câncer e diabetes, o que também foi confirmado pela secretaria.

Com a nova morte, Três Lagoas agora soma 3 casos. As outras duas vítimas foram uma criança, de um ano, no mês de março, e uma mulher, de 76 anos, em setembro. Ao todo, sete casos foram confirmados na cidade.

Segundo a SES, só este ano, 93 casos de leishmaniose foram confirmados em Mato Grosso do Sul.